Что известно о первом этапе обмена пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина начали крупнейший обмен пленными за время конфликта по формуле «1000 на 1000». Договоренность об этом была достигнута по итогам прямых переговоров между странами в Стамбуле 16 мая. На первом этапе стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Главное об обмене к этому часу — в подборке «Ъ».