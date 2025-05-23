Москалькова рассказала о гражданских, которых вернули по обмену с Киевом

Среди граждан, вернувшихся в Россию в результате обмена пленными с Украиной, есть гражданские жители Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«По результатам Стамбульского переговорного процесса начался небывалый по масштабам обмен пленными. Первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные», — сказала она.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с территории Украины вернулись 20 жителей области. «Еще двадцать жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины. Автобус с нашими людьми пересек границу с Россией», — написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что среди возвращенных — в основном, люди пенсионного возраста. Двум из них понадобилась медицинская помощь, их доставляют в Курскую областную больницу.
Хинштейн также отметил, что трех человек заберут родственники, остальные будут направлены в пункты временного размещения, где их осмотрят медработники.
Врио губернатора добавил, что работа по возвращению из Украины жителей приграничных районов Курской области продолжается.
В пятницу, 23 мая, прошел обмен, во время которого в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских, в том числе плененных в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Украинской стороне было передано такое же количество человек.
Минобороны сообщило, что обмен будет продолжен в «ближайшие дни». Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал, что процесс будет разбит на несколько дней, поскольку провести обмен «1000 на 1000» в один день технически сложно.
Об обмене в формате «1000 на 1000» Россия и Украина договорились 16 мая во время переговоров в Стамбуле. 22 мая стороны передали друг другу списки пленных для обмена.