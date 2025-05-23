Милиция сказала, что будет белорусу за видео с избиением собаки в соцсетях

Правоохранители отреагировали на вирусное видео в соцсетях, на котором белорус избивает собаку, написал телеграм-канал «102.Неман».
Видео жестокого избиение жителем Гродно собаки распространилось в соцсетях. Мужчина в ролике бьет свою собаку, нанося удары неизвестным предметом и ногами.
Комментаторы потребовали отобрать пса у мужчины и привлечь его к ответственности. Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие. Сейчас проводится проверка. Известно, что за жестокое обращение с животными агрессору грозит административная ответственность.
— Проводится проверка, злоумышленник будет установлен, — прокомментировали в УВД Гродненского облисполкома.
Еще МВД сообщило, что похитивший дочь после развода россиянин задержан в аэропорту Минска.
Между тем СК сообщил, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в деревне под Каменцем. Позднее МЧС сообщило подробности о пожаре под Каменцем, где погибли двое маленьких детей.
Также ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске: «Очень спешила в гости».