Научно-исследовательское судно РФ «Атлантида» обстреляли у берегов Мозамбика

Другой случай произошел в конце января, когда российский атомный ледокол «50 лет Победы» в Карском море получил повреждение обшивки во время околки льда, то есть его вырубки вокруг корпуса другого корабля. Кроме того, в начале июня в этой же акватории перевернулся буксир «Байкал». Один человек тогда пропал без вести.