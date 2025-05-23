Научно-исследовательское судно РФ «Атлантида» обстреляли у берегов Мозамбика

Принадлежащее России научно-исследовательское судно «Атлантида» 10 мая было обстреляно неизвестными у берегов Мозамбика в водах Индийского океана. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова.
По словам представительницы дипломатической миссии, в результате случившегося никто из российских граждан не пострадал. Жукова уточнила, что само судно получило только небольшие повреждения, которые не скажутся на его работе. Она добавила, что после инцидента «Атлантида» благополучно зашла на территорию порта Мапуту, после чего направилось в сторону города Дурбан в Южно-Африканской Республике.
— Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию, — передает слова Жуковой ТАСС.
Другой случай произошел в конце января, когда российский атомный ледокол «50 лет Победы» в Карском море получил повреждение обшивки во время околки льда, то есть его вырубки вокруг корпуса другого корабля. Кроме того, в начале июня в этой же акватории перевернулся буксир «Байкал». Один человек тогда пропал без вести.