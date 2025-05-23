Водитель Kia Rio сбил девочку на трассе под Ростовом

Водитель сбил ребенка на трассе под Ростовом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 22 мая на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
По предварительным данным, в 15:39 на 19-м километре трассы водитель Kia Rio совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Водитель иномарки не успел вовремя притормозить.
Девочка с травмами различной степени тяжести была экстренно доставлена в больницу. Сейчас медики следят за ее состоянием. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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