На вокзале Гамбурга 12 человек пострадали после нападения с ножом

Как минимум 12 человек пострадали после нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга, пишет Bild.
Spiegel передает, что по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы, шесть человек получили легкие ранения.
По данным федеральной полиции, инцидент произошел около 18:00 по местному времени (19:00 мск) на платформе между 13-м и 14-м путями. По данным Bild, полиция арестовала женщину, при этом издание не уточняет, какое отношение она имеет к нападению.
NDR со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший действовал в одиночку, он арестован.
Полиция Гамбурга сообщила о «крупной полицейской операции» на вокзале.
18 мая мужчина ранил ножом не менее пяти человек у бара в центре города Билефельд в Германии, трое из них были доставлены в больницу с серьезными ранениями. По данным следственных органов, нападавшим оказался 35-летний сириец, он ранил своих жертв «без разбора».