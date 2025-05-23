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На вокзале Гамбурга 12 человек пострадали после нападения с ножом

Состояние двоих пострадавших критическое. По данным Bild, задержана женщина.

Как минимум 12 человек пострадали после нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга, пишет Bild.

Spiegel передает, что по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы, шесть человек получили легкие ранения.

По данным федеральной полиции, инцидент произошел около 18:00 по местному времени (19:00 мск) на платформе между 13-м и 14-м путями. По данным Bild, полиция арестовала женщину, при этом издание не уточняет, какое отношение она имеет к нападению.

NDR со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший действовал в одиночку, он арестован.

Полиция Гамбурга сообщила о «крупной полицейской операции» на вокзале.

18 мая мужчина ранил ножом не менее пяти человек у бара в центре города Билефельд в Германии, трое из них были доставлены в больницу с серьезными ранениями. По данным следственных органов, нападавшим оказался 35-летний сириец, он ранил своих жертв «без разбора».