На вокзале Гамбурга 12 человек пострадали после нападения с ножом

18 мая мужчина ранил ножом не менее пяти человек у бара в центре города Билефельд в Германии, трое из них были доставлены в больницу с серьезными ранениями. По данным следственных органов, нападавшим оказался 35-летний сириец, он ранил своих жертв «без разбора».