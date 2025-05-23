Посольство сообщило об обстреле российского научного судна у Мозамбика

Власти Мозамбика проводят расследование в связи с обстрелом «Атлантиды», заявил представитель правительства страны Иносенсио Имписса. «Силы обороны и безопасности начали процесс расследования, чтобы со всей строгостью установить достоверность фактов нападения и обстоятельств», — сказал он, отметив, что власти Мозамбика относятся к этому вопросу «серьезно и осторожно» и «привержены» обеспечению безопасности в своих территориальных водах.