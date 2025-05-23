Посольство сообщило об обстреле российского научного судна у Мозамбика

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно (НИС) «Атлантида» у берегов Мозамбика 10 мая, сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в стране Полина Жукова.
«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно “Атлантида” у мозамбикского побережья Индийского океана, — сказала она. — Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан».
Местное агентство Lusa рассказало об атаке российского судна на прошлой неделе, ссылаясь на источник в российской дипмиссии. По его словам, 62-метровую «Атлантиду», возвращающуюся в порт Мапуту, атаковали два неизвестных судна неподалеку от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас. Нападавшие не контактировали с судном, но сразу открыли огонь, говорил собеседник издания.
Местные СМИ отмечают, что в этом районе — провинция Кабо-Дельгаду на севере Мозамбика — активны террористические группировки. Там с 2017 года действует исламистская террористическая группировка «Ансар ас-Сунна», которая сотрудничает с «Исламским государством» (признана в России террористической и запрещена). Несмотря на военные операции властей Мозамбика совместно с другими государствами по нейтрализации исламистов, деятельность группировки продолжается.
Власти Мозамбика проводят расследование в связи с обстрелом «Атлантиды», заявил представитель правительства страны Иносенсио Имписса. «Силы обороны и безопасности начали процесс расследования, чтобы со всей строгостью установить достоверность фактов нападения и обстоятельств», — сказал он, отметив, что власти Мозамбика относятся к этому вопросу «серьезно и осторожно» и «привержены» обеспечению безопасности в своих территориальных водах.
«Атлантида» 21 августа прошлого года отправилась из Калининграда в «Большую африканскую экспедицию». Экспедиция проводится до начала 2026-го, в рамках нее запланированы научно-исследовательские работы в прибрежных водах 18 государств Западной Африки и западной части Индийского океана. Ученые оценят запасы водных биоресурсов, что позволит открыть новые районы промысла.
Так, НИС «Атлантида» выполнит работы в морских водах Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Мозамбика, Мадагаскара, Маврикия, Омана и Эритреи. Посольство России в Мозамбике сообщало, что судно прибыло в Мапуту 17 марта. Согласно данным на сайте экспедиции, 10 мая судно завершило донную съемку в районе Мозамбика.
В экспедиции участвуют два научно-исследовательских судна — помимо «Атлантиды» в нее отправилось НИС «Атлантниро».