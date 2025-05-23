NDR: неизвестная устроила резню на вокзале в ФРГ, пострадали минимум 12 человек

«По данным представителя пожарной службы, три человека получили опасные для жизни ранения, три человека получили серьезные ранения и шесть человек получили легкие ранения», — передает NDR. При этом издание Bild сообщало о восьми пострадавших и о задержании женщины, подозреваемой в нападении. Полиция Гамбурга пока официально подтвердила только проведение масштабной операции на вокзале.