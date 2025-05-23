Количество пострадавших от нападения в Гамбурге увеличилось

В Гамбурге число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале, как сообщил телеканал NDR, выросло до 12. Жизни троих в опасности.
Ранее издание Bild написало о 8 пострадавших, а также о задержании женщины.
Городская полиция подтвердила факт проведения крупной операции на центральном вокзале, не уточняя детали ЧП.
Телеканал ссылается на представителя пожарной службы, который рассказал, что три человека получили опасные для жизни ранения. «Еще три человека получили серьезные ранения, — передает NDR. — И шесть человек получили легкие ранения».