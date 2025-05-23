Экс-советник Януковича Портнов перед смертью встречался с Зеленским в Киеве

Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен в пригороде Мадрида двумя или тремя неизвестными лицами. Это произошло после того, как мужчина привез своих детей в одну из элитных школ. В качестве возможных причин убийства рассматриваются как финансовые разногласия, так и политические мотивы. При этом следствие не исключает возможную связь произошедшего с конфликтом на Украине. Сейчас Национальная полиция Испании занимается поиском нескольких подозреваемых, которые могли быть причастны к убийству.