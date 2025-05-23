ВС РФ применили уникальные дроны, похожие на «Ланцеты», для удара по Одессе

«Противник заявляет, что некие новые дроны ВС РФ похожие на “Ланцеты” на максималках, атаковали цели в Одессе», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ассортимент российских дронов продолжает увеличиваться. Отечественный военно-промышленный комплекс, несмотря на существующие технологические и административные препятствия, продолжает наращивать темпы развития.