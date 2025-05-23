Два дрона ВСУ сбили в небе над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась атаковать российский регион примерно в 19:30 по московскому времени.
— Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью 23 мая сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ и последующего падения их обломков на город Елец 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Позднее губернатор уточнил, что при налете также пострадали восемь человек.