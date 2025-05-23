Два дрона ВСУ сбили в небе над Белгородской областью

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью 23 мая сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ и последующего падения их обломков на город Елец 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Позднее губернатор уточнил, что при налете также пострадали восемь человек.