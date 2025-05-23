Неизвестные напали на российское исследовательское судно «Атлантида» у побережья Мозамбика

Согласно информации, предоставленной российским посольством, 10 мая произошло нападение на российское исследовательское судно «Атлантида» вблизи побережья Мозамбика. Неустановленные лица произвели обстрел судна.
«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно “Атлантида” у мозамбикского побережья Индийского океана, — рассказала пресс-атташе посольства России в стране Полина Жукова. — Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан».
По информации агентства Lusa, полученной из российских дипломатических кругов, на прошлой неделе произошло нападение на российское судно. Согласно источнику, 62-метровое судно «Атлантида», следовавшее в порт Мапуту, подверглось атаке двух неопознанных кораблей вблизи острова Тамбузи, входящего в архипелаг Киримбас. Представитель российской дипмиссии сообщил, что нападавшие не вступали в контакт с судном, а сразу же начали стрельбу.