Неизвестные напали на российское исследовательское судно «Атлантида» у побережья Мозамбика

По информации агентства Lusa, полученной из российских дипломатических кругов, на прошлой неделе произошло нападение на российское судно. Согласно источнику, 62-метровое судно «Атлантида», следовавшее в порт Мапуту, подверглось атаке двух неопознанных кораблей вблизи острова Тамбузи, входящего в архипелаг Киримбас. Представитель российской дипмиссии сообщил, что нападавшие не вступали в контакт с судном, а сразу же начали стрельбу.