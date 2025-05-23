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Неизвестные напали на российское исследовательское судно «Атлантида» у побережья Мозамбика

Согласно информации, предоставленной российским посольством, 10 мая произошло нападение на российское исследовательское судно «Атлантида» вблизи побережья Мозамбика.

Согласно информации, предоставленной российским посольством, 10 мая произошло нападение на российское исследовательское судно «Атлантида» вблизи побережья Мозамбика. Неустановленные лица произвели обстрел судна.

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно “Атлантида” у мозамбикского побережья Индийского океана, — рассказала пресс-атташе посольства России в стране Полина Жукова. — Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан».

По информации агентства Lusa, полученной из российских дипломатических кругов, на прошлой неделе произошло нападение на российское судно. Согласно источнику, 62-метровое судно «Атлантида», следовавшее в порт Мапуту, подверглось атаке двух неопознанных кораблей вблизи острова Тамбузи, входящего в архипелаг Киримбас. Представитель российской дипмиссии сообщил, что нападавшие не вступали в контакт с судном, а сразу же начали стрельбу.