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Неизвестный расстрелял людей на станции под Воронежем

Мужчина расстрелял несколько человек из пистолета на железнодорожной станции Россошь в Воронежской области.

Мужчина расстрелял несколько человек из пистолета на железнодорожной станции Россошь в Воронежской области. Об этом сообщают в телеграм-каналах.

По информации «Осторожно, новости», мужчина с пистолетом сперва стоял с пивом, а потом достал оружие и открыл огонь по мужчине, который шел в его сторону. Пострадавшему оказали первую помощь очевидцы.

Затем стрелок начал палить по группе мужчин, стоявших рядом, и скрылся с места происшествия.

Два человека госпитализировали на «скорой», полиция ведет розыск преступника, в городе введен план «Перехват». Также сообщается, что ему, предварительным данным, 38 лет.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале выросло до 12. Жизни троих в опасности.