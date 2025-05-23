Неизвестный расстрелял людей на станции под Воронежем

Мужчина расстрелял несколько человек из пистолета на железнодорожной станции Россошь в Воронежской области. Об этом сообщают в телеграм-каналах.
По информации «Осторожно, новости», мужчина с пистолетом сперва стоял с пивом, а потом достал оружие и открыл огонь по мужчине, который шел в его сторону. Пострадавшему оказали первую помощь очевидцы.
Затем стрелок начал палить по группе мужчин, стоявших рядом, и скрылся с места происшествия.
Два человека госпитализировали на «скорой», полиция ведет розыск преступника, в городе введен план «Перехват». Также сообщается, что ему, предварительным данным, 38 лет.
Ранее сообщалось, что в Гамбурге число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале выросло до 12. Жизни троих в опасности.