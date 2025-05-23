Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших под Анапой танкеров

Затонувший у мыса Панагия танкер «Волгонефть-239» демонтировали, а все части кормы вывезли к 8 марта. Перед утилизацией из судна откачали более 1,4 тыс. т мазута и топлива, а емкости зачистили для предотвращения дальнейшего загрязнения. Вокруг кормы создали защитную преграду, а для вывоза металла и нефтепродуктов оборудовали временную дорогу. Вице-премьер Виталий Савельев в апреле сообщил, что оставшиеся в море обломки — носовую часть «Волгонефти-239» и разломленное пополам судно «Волгонефть-212» — накроют саркофагами. В них будут сделаны специальные люки, через которые откачают мазут, после чего будут утилизированы и сами эти оболочки, и оставшиеся части танкеров.