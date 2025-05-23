Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших под Анапой танкеров

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших у побережья Анапы танкеров с мазутом, которые не выплатили предъявленную сумму ущерба добровольно, заявила «РИА Новости» глава ведомства Светлана Радионова на полях Невского международного экологического конгресса.
Росприроднадзор в начале апреля предъявил требования к владельцам затонувших судов на общую сумму 84,9 млрд руб. На владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг» пришлось 49,46 млрд руб., на собственника танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» — 35,5 млрд руб.
Радионова тогда уточнила, что компании должны возместить ущерб в течение месяца, в противном случае иск передадут в суд. 23 мая она известила, что срок уплаты истекает на этой неделе.
«Не забывайте про почтовую пересылку. Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов [от владельцев танкеров] не видим», — сказала глава Росприроднадзора и уточнила, что тексты исков к нарушителям уже готовы.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности около 9,2 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате значительная часть мазута вылилась в море (по оценке Минприроды в декабре — около 4 тыс. т), загрязнение распространилось на побережье Крыма и Краснодарского края, самое сильное загрязнение оказалось в районе Анапы. Власти ввели режим ЧС для ликвидации последствий.
Неоднократно сообщалось о новых выбросах мазута. По последним данным МЧС, очищено 410,4 км берега, собрано более 163,8 тыс. т загрязненного песка и грунта, из них на площадки временного хранения вывезли более 118,6 тыс. т. Однако Роспотребнадзор 23 мая вновь признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для использования.
Затонувший у мыса Панагия танкер «Волгонефть-239» демонтировали, а все части кормы вывезли к 8 марта. Перед утилизацией из судна откачали более 1,4 тыс. т мазута и топлива, а емкости зачистили для предотвращения дальнейшего загрязнения. Вокруг кормы создали защитную преграду, а для вывоза металла и нефтепродуктов оборудовали временную дорогу. Вице-премьер Виталий Савельев в апреле сообщил, что оставшиеся в море обломки — носовую часть «Волгонефти-239» и разломленное пополам судно «Волгонефть-212» — накроют саркофагами. В них будут сделаны специальные люки, через которые откачают мазут, после чего будут утилизированы и сами эти оболочки, и оставшиеся части танкеров.
К владельцам судов подали несколько исков. Новороссийская транспортная прокуратура решила привлечь компании к административной ответственности, а власти Анапы потребовали взыскать с них 211 млн руб. — столько город потратил на ликвидацию аварии. Сумма не окончательная, власти будут корректировать требования.