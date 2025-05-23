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Мужчина открыл стрельбу на вокзале в Россоши Воронежской области

Неизвестный мужчина расстрелял нескольких людей на вокзале в Россоши Воронежской области. Об этом стало известно в пятницу, 23 мая.

Неизвестный мужчина расстрелял нескольких людей на вокзале в Россоши Воронежской области. Об этом стало известно в пятницу, 23 мая.

По предварительным данным, ранения получил минимум один человек. Мужчина, одетый в черную одежду, открыл огонь по прохожим примерно в 17:00. Инцидент произошел у входа в продуктовый магазин — преступник достал пистолет и начал стрелять по прохожим.

Раненого в результате случившегося человека оперативно госпитализировали — он в реанимации.

Стрелка разыскивают сотрудники правоохранительных органов, в городе введен план «Перехват», передает Telegram-канал Mash.

В этот же день в результате нападения неизвестного с ножом на пассажиров на вокзале в Гамбурге пострадали 12 человек. В тяжелом состоянии находятся три человека. Еще трое получили средние ранения.