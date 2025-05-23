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Женщина в Серпухове побежала за отъезжающим автобусом и попала под его колеса

В городском округе Серпухов произошло ДТП с участием автобуса и пешехода, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня примерно в 19:05 на ул. Центральная в пос. Пролетарский произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя автобусом, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, которая вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортным средством и упала, попав под колесо автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.