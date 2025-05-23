Женщина в Серпухове побежала за отъезжающим автобусом и попала под его колеса

«Сегодня примерно в 19:05 на ул. Центральная в пос. Пролетарский произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя автобусом, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, которая вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортным средством и упала, попав под колесо автобуса», — говорится в сообщении.