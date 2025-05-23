Как Москва и Киев менялись пленными до масштабного обмена. Инфографика

Москва и Киев осуществили самый крупномасштабный обмен военнопленными на данный момент. Президент США Дональд Трамп прокомментировал это событие, выразив поздравления обеим сторонам. Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там заявили, что Россия и Украина обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Все россияне сейчас находятся в Беларуси. Им оказывают всю необходимую помощь, после чего они смогут вернуться на Родину.