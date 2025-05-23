Baza: мужчина открыл огонь по людям на вокзале в Россоши. Видео

Мужчина начал беспорядочно стрелять по людям.
В городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. По предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Инцидент произошел около 17:00. Неизвестный в черном стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — сообщил telegram-канал Baza. В результате стрельбы пострадал один человек — его с ранением в грудь доставили в реанимацию.
В настоящее время на территории города введен план «Перехват». Полиция разыскивает нападавшего.
Как сообщало URA.RU ранее, в городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой.