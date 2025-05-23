Baza: мужчина открыл огонь по людям на вокзале в Россоши. Видео

«Инцидент произошел около 17:00. Неизвестный в черном стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — сообщил telegram-канал Baza. В результате стрельбы пострадал один человек — его с ранением в грудь доставили в реанимацию.