Начало масштабного обмена пленными и итоги трехдневных ударов ВСУ по России: главное об СВО за 23 мая

Москва и Киев сегодня провели обмен пленными бойцами и гражданскими лицами, вернув себе по 390 человек, среди них по 270 бойцов с каждой стороны. Сейчас вернувшиеся россияне находятся в Белорусии, откуда их перевезут на родину. Кроме того, в период 20−23 мая средства ПВО уничтожили почти 1 200 дронов ВСУ в ходе масштабной атаки. Подробнее о главных событиях спецоперации на Украине за 23 мая — в материале URA.RU.