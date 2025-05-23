Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Дзержинский суд Петербурга 10 февраля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петраша по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. Следствие полагало, что вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющийся жидкостью входную дверь и поджег ее. Далее он подошел к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил.