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Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Источник: РИА Новости

Дзержинский суд Петербурга 10 февраля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петраша по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. Следствие полагало, что вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющийся жидкостью входную дверь и поджег ее. Далее он подошел к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил.

«Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.