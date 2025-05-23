Mash: План «Перехват» ввели в Россоши из-за открывшего стрельбу на вокзале мужчины

План «Перехват» ввели в городе Россоши Воронежской области из-за мужчины, который открыл огонь на местном железнодорожном вокзале. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, стрелять начал ранее судимый за разбой 39-летний Владимир Токарев, который успел ранить одного человека и скрыться с места происшествия. При этом перед тем, как открыть огонь, злоумышленник повздорил с прохожим, следует из публикации.
Инцидент произошел у входа в продуктовый магазин — преступник достал пистолет и начал стрелять. Раненого в результате случившегося человека оперативно госпитализировали — он в реанимации.
Другой случай произошел в начале мая, когда 30-летний мужчина открыл огонь из автомата на улице Керимова в Махачкале, убив сотрудника полиции и ранив девочку.