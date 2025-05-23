«Совратила зятя и забеременела»: Индонезийка разрушила семью собственной дочери

Новоиспечённые любовники так и не рассказали, когда и почему они сблизились. Сначала дочь восприняла в штыки новость о том, что её собственная мать ждёт ребёнка от зятя. Однако под давлением общественности семейству пришлось примириться, а мужчина принял решение развестись с девушкой и жениться на тёще. Сейчас женщина уже родила, её новый муж формально стал отчимом для экс-супруги.