«Совратила зятя и забеременела»: Индонезийка разрушила семью собственной дочери

Новоиспечённые любовники так и не рассказали, когда и почему они сблизились. Сначала дочь восприняла в штыки новость о том, что её собственная мать ждёт ребёнка от зятя. Однако под давлением общественности семейству пришлось примириться, а мужчина принял решение развестись с девушкой и жениться на тёще. Сейчас женщина уже родила, её новый муж формально стал отчимом для экс-супруги.
«Да, зять действительно стал отцом ребёнка своей тёщи. Он развёлся с женой, обе семьи уже помирились и пришли к решению», — подтвердил изданию информацию местный чиновник.
Ранее Life.ru писал, что в Индии мужчина из ревности напал ночью на свою жену. Он откусил женщине нос, а затем начал кусать пальцы. На подмогу к дочери прибежала свекровь, которую индус начал избивать. Однако женщинам удалось покинуть дом и обратиться в полицию.