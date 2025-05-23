Мужчина устроил стрельбу на вокзале в Воронежской области

В городе Россошь Воронежской области мужчина устроил стрельбу по людям на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известно, что стрелявшему удалось покинуть место преступления до прибытия полиции. В связи с этим был объявлен план «Перехват».
В результате инцидента пострадал как минимум один человек. По предварительным данным, на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как возле магазинов на привокзальной территории мужчина внезапно извлекает пистолет и производит несколько выстрелов в сторону стоящих рядом мужчин. После этого, по меньшей мере, один из них падает на землю, получив ранение.
Установлено, что стрелявшим является Владимир Т., 1986 года рождения. Также источник сообщает, что пострадавшему была проведена операция, и его состояние оценивается как тяжелое.