Мужчина устроил стрельбу на вокзале в Воронежской области

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как возле магазинов на привокзальной территории мужчина внезапно извлекает пистолет и производит несколько выстрелов в сторону стоящих рядом мужчин. После этого, по меньшей мере, один из них падает на землю, получив ранение.