Интервалы движения увеличили на юге Замоскворецкой линии из-за человека на пути

22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили от «Серпуховской» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона. В тот же день человек упал под поезд и погиб на станции «Ленинский проспект». Движения поездов не было от «Октябрьской» до «Новых Черемушек», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Кроме того, в середине марта мужчина упал под прибывающий состав на станции «Белорусская».