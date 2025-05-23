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Фанатка битцевского маньяка встретила смехом решение суда о мере пресечения

Школьница из Бердянска, которую обвиняют в убийстве семилетнего ребенка, рассмеялась во время оглашения решения суда по ее делу. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали в Telegram-канале Shot.Фанатку битцевского маньяка Александра Пичушкина, 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семилетней девочки, отправили под стражу на два месяца.

Школьница из Бердянска, которую обвиняют в убийстве семилетнего ребенка, рассмеялась во время оглашения решения суда по ее делу. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали в Telegram-канале Shot.Фанатку битцевского маньяка Александра Пичушкина, 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семилетней девочки, отправили под стражу на два месяца.

Весь процесс сопровождался улыбкой на лице девушки. Когда ей сказали, что отправят в тюрьму, она и вовсе рассмеялась. Свою реакцию на решение инстанции подросток не скрывала, уточнили в публикации.

Школьницу, подозреваемую в убийстве семилетней девочки, отправили под стражу на два месяца.

У 14-летней поклонницы битцевского маньяка подозревали шизофрению — семиклассница из Бердянска стояла на учете у психиатра.

17 мая в Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. Около нее была найдена записка со словами любви в адрес маньяка Александра Пичушкина.

По подозрению в убийстве задержали школьницу — она признала вину и заявила о еще нескольких жертвах. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».