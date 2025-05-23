Фанатка битцевского маньяка встретила смехом решение суда о мере пресечения

Школьница из Бердянска, которую обвиняют в убийстве семилетнего ребенка, рассмеялась во время оглашения решения суда по ее делу. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали в Telegram-канале Shot.Фанатку битцевского маньяка Александра Пичушкина, 14-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семилетней девочки, отправили под стражу на два месяца.