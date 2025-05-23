Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области

В Россоши Воронежской области мужчина открыл стрельбу, один человек ранен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую дежурную часть полиции.
«Пострадавший в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что личность стрелявшего установлена, им оказался местный житель. Также было подтверждено, что стрельба произошла на площади Танкистов. Подробности уточняются, ведется поиск стрелявшего.
Как писал сайт KP.RU, вечером 23 мая стало известно, что в Германии неизвестный с ножом совершил нападение на людей на главном вокзале Гамбурга. По первоначальным данным, как минимум восемь человек пострадали в результате инцидента. Немногим позже немецкие СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга выросло до 12, жизни троих угрожает опасность. Кроме того, отмечалось, что Федеральная полиция ФРГ за нападение задержала женщину.