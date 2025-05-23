Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области

Как писал сайт KP.RU, вечером 23 мая стало известно, что в Германии неизвестный с ножом совершил нападение на людей на главном вокзале Гамбурга. По первоначальным данным, как минимум восемь человек пострадали в результате инцидента. Немногим позже немецкие СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга выросло до 12, жизни троих угрожает опасность. Кроме того, отмечалось, что Федеральная полиция ФРГ за нападение задержала женщину.