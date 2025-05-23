Автобус с детьми перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье, есть погибшие

Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся на 63-м километре трассы М-12 «Восток» в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом в пятницу, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных городских службах.
К текущему моменту известно о смерти как минимум одного ребенка, еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия. Кроме того, туда же направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.
Другая авария произошла 17 апреля, когда трое детей пострадали в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса на 50-м километре автодороги «Дон» в Подмосковье. Кроме того, в Севастополе автобус Scania, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем Honda, восемь человек тогда были госпитализированы.