Автобус с детьми перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье, есть погибшие

Другая авария произошла 17 апреля, когда трое детей пострадали в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса на 50-м километре автодороги «Дон» в Подмосковье. Кроме того, в Севастополе автобус Scania, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем Honda, восемь человек тогда были госпитализированы.