В Самаре Шестой кассационный суд оставил без изменений приговор Майрамукаеву

Судебная коллегия шестого кассационного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева.
Ранее он был осуждён за получение крупной взятки и приговорён к длительному тюремному заключению.
Летом 2024 года Октябрьский районный суд Самары признал Майрамукаева виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Суд назначил наказание в виде заключения сроком девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима, штрафа размером 45 миллионов рублей и шестилетнего запрета на занятие должностей в органах государственной власти.
Следствием установлено, что в период с февраля 2021 по сентябрь 2023 года подсудимый получал денежные средства в сумме 15 миллионов рублей.
Взятка выплачивалась за содействие в заключении выгодных государственных контрактов с государственным казённым учреждением «Самарафармация». Контракты предполагали поставку медицинского оборудования и препаратов в медицинские учреждения региона.
Решение районного суда позднее утвердил Самарский областной суд. Апелляционная жалоба адвоката обвиняемого осталась без удовлетворения, так как защита утверждала, что материалы дела не содержат достаточных доказательств совершения преступления.
Тем не менее кассационная инстанция приняла сторону предыдущих судебных решений, подтвердив законность обвинительного приговора.
Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!