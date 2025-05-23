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Baza: микроавтобус с детьми перевернулся в Московской области, есть погибший. Видео

На трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми авто, после чего перевернулось. Предварительно, один ребенок погиб.

На место ДТП направились бригады медиков, а также вертолет.

На трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми авто, после чего перевернулось. Предварительно, один ребенок погиб.

«Микроавтобус с детьми перевернулся после столкновения с двумя легковушками. Как минимум семь человек пострадало… Один ребенок погиб. На место едет большое количество бригад скорой помощи, а также направлен вертолет», — об этом пишет telegram-канал Baza. Информацию о погибшем также передает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Из-за аварии на участке трассы М-12 движение транспорта затруднено.