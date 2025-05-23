Baza: микроавтобус с детьми перевернулся в Московской области, есть погибший. Видео

«Микроавтобус с детьми перевернулся после столкновения с двумя легковушками. Как минимум семь человек пострадало… Один ребенок погиб. На место едет большое количество бригад скорой помощи, а также направлен вертолет», — об этом пишет telegram-канал Baza. Информацию о погибшем также передает РЕН ТВ.