Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом в Подмосковье

В Московской области попал в аварию и перевернулся микроавтобус с детьми. Об этом пишет «База».
Автобус, по предварительным данным, столкнулся с двумя легковыми автомобилями на трассе М-12 в Подмосковье.
Очевидцы рассказали, что несколько человек получили травмы, среди них есть дети. Сообщается, что один ребенок погиб, всего в аварии пострадало как минимум 7 человек.
На месте работают оперативные службы. К месту происшествия также следуют несколько автомобилей скорой помощи. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка.
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