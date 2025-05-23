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Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро «Царицыно»

При падении на рельсы на станции московского метро «Царицыно» Замоскворецкой линии погиб мужчина. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

При падении на рельсы на станции московского метро «Царицыно» Замоскворецкой линии погиб мужчина. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

— Мужчина упал на пути в сторону центра на станции метро «Царицыно», он погиб, — уточнили в агентстве.

Дептранс сообщил, что из-за падения человека на пути не ходят поезда от станции «Красногвардейская» до станции «Автозаводская». Движение на линии в настоящий момент вводят в график.

22 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии метро составы не ходили от «Серпуховской» до «Южной» в связи с проверкой поезда из-за задымления внутри вагона.

В тот же день человек упал под поезд и погиб на станции «Ленинский проспект». Движение остановили от «Октябрьской» до «Новых Черемушек», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.