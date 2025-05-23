Украинские пленные перед обменом отказались воевать против России

Еще один пленный, Кирилл Головин, подчеркнул, что перспектива тюремного заключения для него предпочтительнее возвращения на фронт. «Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму», — рассказал он.