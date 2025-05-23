Украинские пленные перед обменом отказались воевать против России

Пленные поделились, что лучше отправятся в тюрьму, чем вернутся на боевые действия.
Украинские военнопленные, готовящиеся к обмену, заявили, что после освобождения не собираются возвращаться на службу в ВСУ. Они предпочтут тюремное заключение военной службе.
«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, “стране что-то ты должен” — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — сказал в интервью РИА Новости военнопленный Илья Кальдиков.
Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также сообщил, что не намерен вновь участвовать в боевых действиях. Он решил, что лучше сядет в тюрьму, чем возьмет в руки автомат или сядет «за рычаги».
Еще один пленный, Кирилл Головин, подчеркнул, что перспектива тюремного заключения для него предпочтительнее возвращения на фронт. «Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму», — рассказал он.
Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной был согласован в Стамбуле и стал крупнейшим за время конфликта. В результате операции, прошедшей по схеме «1000 на 1000», стороны вернули по 270 военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области. Освобожденные были доставлены в Беларусь для оказания помощи и вскоре отправятся на родину.