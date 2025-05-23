Ребенок и женщина погибли в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-12 в Подмосковье

Ребенок и женщина погибли при столкновении трех автомобилей и микроавтобуса на автотрассе М-12 «Восток» в Подмосковье. Об этом в пятницу, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных городских службах.
Кроме того, к текущему моменту также известно о семи пострадавших, трое из которых — дети.
ДТП произошло на 63-м километре дороги в Богородском городском округе. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.
Другая авария произошла 17 апреля, когда трое детей пострадали в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса на 50-м километре автодороги «Дон» в Подмосковье. Кроме того, в Севастополе автобус Scania, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем Honda, восемь человек тогда были госпитализированы.