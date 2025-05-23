В Ногинске при столкновении микроавтобуса с легковушками погиб ребенок

Следственный комитет сообщил, что заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель двух человек (ст. 238 УК). Виновным по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.