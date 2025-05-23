В Ногинске при столкновении микроавтобуса с легковушками погиб ребенок

В подмосковном городском округе Ногинск столкнулись микроавтобус и два автомобиля, сообщила полиция региона. ДТП случилось на 68-м километре трассы М-12.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что с микроавтобусом столкнулись три автомобиля.
Источники «РИА Новости» и РЕН ТВ сообщили, что погиб ребенок. В подмосковном минздраве РБК позднее заявили, что погиб один человек, не уточняя возраст. Всего вместе с погибшим ранения получили 11 человек, из них трое детей.
Пострадавших доставляют в медицинские стационары, задействованы девять бригад скорой помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф, а также вертолет санавиации.
Как позже уточнили в региональной прокуратуре, авария произошла около 20:00 мск. Ведомство начало проверку по факту произошедшего. Ведомство сообщает о десяти пострадавших и двух погибших — женщине и ребенке (в общей сложности 12 человек).
Следственный комитет сообщил, что заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель двух человек (ст. 238 УК). Виновным по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.
На кадрах, которые показала прокуратура, видно, что микроавтобус перевернулся после столкновения. Несколько автомобилей существенно повреждены, у одного из них сильно помят капот.
«Автодор» сообщил, что для эвакуации пострадавших в аварии на 65-м км М-12 по направлению в Казань временно перекрыто движение.
«После завершения эвакуации пострадавших движение будет запущено по одной полосе, и службы приступят к ликвидации последствий аварии», — уточнила компания.
На прошлой неделе авария с участием грузовика и микроавтобуса произошла в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе. Четыре пассажира последнего погибли на месте. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.