Опубликовано видео с моментом аварии на трассе М-12 в Подмосковье

На опубликованных кадрах видно, как водитель микроавтобуса не успевает перестроиться на другую полосу, после чего сталкивается с машиной, которая остановилась на дороге и включила аварийный сигнал. Оперативно не удается среагировать водителю еще одной машины, которая врезается в отлетевшую в сторону легковушку.