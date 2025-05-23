Опубликовано видео с моментом аварии на трассе М-12 в Подмосковье

Регистратор автомобиля зафиксировал момент смертельного ДТП с участием четырех автомобилей, которое в пятницу, 23 мая, произошло на трассе М-12 «Восток» в Богородском городском округе Подмосковья.
На опубликованных кадрах видно, как водитель микроавтобуса не успевает перестроиться на другую полосу, после чего сталкивается с машиной, которая остановилась на дороге и включила аварийный сигнал. Оперативно не удается среагировать водителю еще одной машины, которая врезается в отлетевшую в сторону легковушку.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет. Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Позже также появилось видео смертельного ДТП, снятое видеорегистратором.