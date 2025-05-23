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В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 11 человек и двое погибли

В результате аварии с микроавтобусом и тремя автомобилями на трассе М-12 в Подмосковье пострадали 11 человек. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в Минздраве региона.

В результате аварии с микроавтобусом и тремя автомобилями на трассе М-12 в Подмосковье пострадали 11 человек. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в Минздраве региона.

При этом трое из тех, кто получил травмы, дети, один ребенок погиб.

— На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолет санитарной авиации, — передает заявление ведомства ТАСС.

Позже в Следственном комитете сообщили об увеличении числа погибших до двух. По предварительным данным, в ДТП погибли ребенок и женщина.

Авария случилась на 63-м километре дороги в Богородском городском округе. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.