Воронежская полиция ищет устроившего стрельбу в Россоши

«Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся», — сообщили в региональном управлении МВД.