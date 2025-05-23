Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с четырьмя машинами в Ногинске

Правоохранители возбудили угольное дело по факту ДТП в Ногинске, в котором погибли женщина и ребенок. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета РФ по Московской области.
По словам представителей ведомства, дело возбуждено по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
— Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет. Позже появилось видео смертельного ДТП, снятое видеорегистратором.