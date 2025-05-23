Появилось видео смертельной аварии с микроавтобусом в Подмосковье

Момент смертельной аварии с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье попал на камеру видеорегистратора. Кадры публикуют телеграм-каналы.
На видео видно, как автобус на большой скорости влетел в стоящий на дороге автомобиль, после чего перевернулся и отлетел в другую машину.
Страшная авария произошла на трассе между Ногинском и Электросталью вечером 23 мая. На трассе образовалась огромная пробка.
В Минздраве Подмосковья сообщили, что пострадали 11 человек, в том числе 3 детей, один человек погиб.
На месте работают оперативные службы. К месту происшествия также следуют несколько автомобилей скорой помощи.
В СК также сообщили, что по факту ДТП в Ногинске возбуждено уголовное дело.