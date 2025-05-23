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Появилось видео смертельной аварии с микроавтобусом в Подмосковье

Момент смертельной аварии с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье попал на камеру видеорегистратора.

Момент смертельной аварии с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье попал на камеру видеорегистратора. Кадры публикуют телеграм-каналы.

На видео видно, как автобус на большой скорости влетел в стоящий на дороге автомобиль, после чего перевернулся и отлетел в другую машину.

Страшная авария произошла на трассе между Ногинском и Электросталью вечером 23 мая. На трассе образовалась огромная пробка.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что пострадали 11 человек, в том числе 3 детей, один человек погиб.

На месте работают оперативные службы. К месту происшествия также следуют несколько автомобилей скорой помощи.

В СК также сообщили, что по факту ДТП в Ногинске возбуждено уголовное дело.