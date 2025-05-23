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Посольство РФ: российское судно «Атлантида» обстреляли у берегов Мозамбика

После этого «Атлантида» зашла в порт Мапуту, а далее взяла курс на Дурбан в ЮАР.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно «Атлантида» возле берегов Мозамбика. Об этом сообщили в посольстве РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая. В результате произошедшего никто из российских граждан не пострадал, был причинен незначительный ущерб оборудованию.

После этого «Атлантида» зашла в порт Мапуту, а далее взяла курс на Дурбан в ЮАР.

Ранее сообщалось, что береговая охрана КНР атаковала правительственное судно Филиппин из водомета. Береговая охрана Китая целилась прямо в навигационные антенны филиппинского корабля.