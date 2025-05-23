Движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график

До этого из-за человека на крыше одной из электричек на участке Лобня — Марк на МЦД-1 в сторону Одинцова задерживались составы. В связи с этим поезд был вынужден остановиться, пока сотрудники МЧС проводили необходимые мероприятия. Также было приостановлено движение поездов в сторону Москвы.