Появилось видео аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье

«Ребенок погиб в ДТП на трассе М-12. Столкнулись микроавтобус и три легковушки. Еще шесть человек пострадали. Момент страшной аварии на трассе М-12 попал на камеру видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «Москва-24», опубликовавшем видео с места происшествия.