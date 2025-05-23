Минздрав: 11 человек пострадали и один погиб в аварии с автобусом в Подмосковье

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве. В ведомстве добавили, что проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары с привлечением вертолета санитарной авиации, специалисты оказывают всю необходимую помощь.