Появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя автомобилями в Ногинске

Правоохранители взяли на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием четырех автомобилей в Ногинске, в котором погибли женщина и ребенок. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе отделения прокуратуры по Московской области.
— Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет. Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Позже также появилось видео смертельного ДТП, снятое видеорегистратором.