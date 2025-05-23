В Сызрани река-приток Волги покрылась странной жирной пеной

Автор ролика, размещённого на портале «Маленькая Сызрань», указал, что подобное явление фиксирует уже на протяжении трёх лет. Мужчина живёт недалеко от реки и утверждает, что подобная картина наблюдается практически каждое утро в окрестностях улицы Рыбацкой.