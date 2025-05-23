В Сызрани река-приток Волги покрылась странной жирной пеной

Житель микрорайона «Питер» (запад Сызрани) обнаружил необычные следы загрязнения воды, прогулявшись утром вдоль берега реки Сызранки. По его наблюдениям, поверхность водоема покрыта белыми хлопьями, визуально похожими на густую грязную пену или плотную плёнку с неоднородной структурой, отдалённо напоминающей известковый осадок.
Автор ролика, размещённого на портале «Маленькая Сызрань», указал, что подобное явление фиксирует уже на протяжении трёх лет. Мужчина живёт недалеко от реки и утверждает, что подобная картина наблюдается практически каждое утро в окрестностях улицы Рыбацкой.
Местный житель предположил, что источник загрязнений может находиться выше по течению реки, откуда мусор попадает в воду и движется дальше в направлении Волги. Ситуация вызвала определённый резонанс среди депутатов местного самоуправления, но официального расследования пока не начато.
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