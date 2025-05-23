Ребенок и женщина погибли в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье

В Богородском городском округе Московской области на трассе М-12 произошла авария, в результате которой погибли женщина и ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по региону, в ДТП столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к гибели людей и травмам пассажиров, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу на 68-м километре трассы М-12, где произошло столкновение попутных транспортных средств, а именно микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В настоящее время уточняется число пострадавших.
В прокуратуре Московской области отметили, что Ногинская городская прокуратура осуществляет контроль за выяснением всех обстоятельств случившегося, а также за ходом и результатами процессуальной проверки по данному делу.