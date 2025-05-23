В Гамбурге задержали женщину, подозреваемую в нападении с ножом на вокзале

В полиции Гамбурга сообщили о задержании 39-летней женщины, подозреваемой в нападении с ножом на территории центрального вокзала. По данным правоохранителей, она действовала без сообщников.
«На основании полученных на данный момент данных мы предполагаем, что она действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом», — уточняется в заявлении.
Один из немецких силовиков рассказал агентству DPA, что задержанная является гражданкой Германии. В настоящее время ведется проверка ее психического состояния.
Инцидент произошел на платформе 13/14 около 18:05 (19:05 по московскому времени). Как сообщает Spiegel, пострадали не меньше 17 человек, четверо из которых получили опасные для жизни ранения.
Причины нападения и мотивы задержанной пока не установлены.
Ранее сообщалось, что в Финляндии подросток напал с ножом на школьников. Ранения получили три человека.