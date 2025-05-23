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В Гамбурге задержали женщину, подозреваемую в нападении с ножом на вокзале

В результате нападения женщины с ножом в Гамбурге ранения получили 17 человек.

Источник: Аргументы и факты

В полиции Гамбурга сообщили о задержании 39-летней женщины, подозреваемой в нападении с ножом на территории центрального вокзала. По данным правоохранителей, она действовала без сообщников.

«На основании полученных на данный момент данных мы предполагаем, что она действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом», — уточняется в заявлении.

Один из немецких силовиков рассказал агентству DPA, что задержанная является гражданкой Германии. В настоящее время ведется проверка ее психического состояния.

Инцидент произошел на платформе 13/14 около 18:05 (19:05 по московскому времени). Как сообщает Spiegel, пострадали не меньше 17 человек, четверо из которых получили опасные для жизни ранения.

Причины нападения и мотивы задержанной пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Финляндии подросток напал с ножом на школьников. Ранения получили три человека.