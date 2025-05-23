Микроавтобус с детьми попал в жесткое ДТП в Подмосковье 23 мая: что известно

На трассе М-12 в Подмосковье произошла серьезная авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще 11 получили травмы, среди раненых — трое детей. Об этом 23 мая сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав Московской области.