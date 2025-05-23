Первые моменты после аварии автобуса с детьми в Подмосковье попали на видео

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
Первые моменты после ДТП в Подмосковье с микроавтобусов, в котором находились дети, попали на видео. Кадрами делятся очевидцы.
«Первые секунды после аварии на трассе М-12 в Подмосковье», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Baza. Сейчас известно о двух погибших. Ребенок умер на месте, еще одна женщина скончалась в машине реанимации.
Судя по роликам, микроавтобус столкнулся на дороге со сломавшейся машиной. Он перевернулся. По данным журналистов, к месту ЧП не могут проехать несколько бригад медиков из-за длинной пробки. По мнению участников событий, затор образовался из-за водителей, пытающихся проехать по обочине опасный участок.